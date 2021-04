„Aber der Warmbronner Gemeindeverein lässt sich nicht entmutigen. Sobald es die Lage zulässt, sollen wieder Veranstaltungen in der Ortsmitte und im Bürgertreff stattfinden“, schreibt die Sprecherin des Vereins, Suzanne Koranyi-Esser. Überlegungen gebe es bereits. Sicherlich gehe der Verein nicht gleich mit großen Festivitäten an den Start, sondern mit kleineren Aktivitäten, die der Lage angepasst seien. „Wenn die Impfungen an Fahrt aufgenommen haben und im Sommer ein Aufenthalt im Freien möglich ist, dann wird es sie hoffentlich wieder geben: die so lange vermissten geselligen Veranstaltungen des Gemeindevereins.“