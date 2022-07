Ganztagsbetreuung in Renningen Freitags müssen die Kinder früher heim

Die Belastung nimmt zu

Man müsse in jedem Fall vermeiden, das Personal hier zu „verheizen“. Ein Vorschlag der Verwaltung lautet daher, den wöchentlichen Betreuungsumfang in Ganztagseinrichtungen von 50 auf 48 Stunden zu reduzieren. Im Detail heißt das: Von Montag bis Donnerstag dauert die Kita weiterhin bis 17 Uhr, freitags aber nur bis 15 Uhr. Der Personalbedarf werde so reduziert, gleichzeitig steige bei einem frühen Feierabend am Freitag die Attraktivität der Stellen.