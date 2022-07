Fachkräftemangel Weil der Stadt reduziert Kinderbetreuung

Das Fehlen von pädagogischen Fachkräften bereitet nicht nur in Weil der Stadt Probleme. Viele Kommunen und Träger von Kindertageseinrichtungen leiden unter Personalmangel. In der Keplerstadt kann aktuell der Umfang von 13 Vollzeitstellen in den städtischen Kindertageseinrichtungen nicht besetzt werden. Im Herbst werden es dann schon 15 offene Stellen sein, wenn die Stadt bis dahin keine geeigneten Kräfte findet. Dies hat nun einschneidende Auswirkungen auf den zeitlichen Betreuungsumfang. Tanja Kübler, die Leiterin des Amtes für Jugend und Soziales, erläuterte den Stadträten vor Kurzem, welche Folgen das für die Eltern hat.