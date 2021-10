Fußball-Verbandsliga TSV-Coach blickt auf 20-Punkte-Marke

Calcio verlor zwar im Nachholspiel bei Türkspor Neu-Ulm mit 0:1, doch das Team von den Fildern hatte über die 90 Minuten so gut wie nichts zugelassen und vorne Pech mit drei Pfostentreffern. „Die spielen eine mega-defensiven Fußball und verbarrikadieren sich regelrecht“, sagt Marcel Pfeffer. In der Vergangenheit hatte das noch anders ausgesehen. In den direkten Duellen beider Mannschaften gab es auch schon mal ein 4:4 und ein 6:3 für die Rutesheimer. Vorne hui und hinten pfui ist jedoch passé.