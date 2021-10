Torjäger Schürg muss verletzt raus

Zwar musste Schürg nach einer Handverletzung in der zweiten Hälfte passen, dennoch gelang Constantin Kogel drei Minuten nach dem Wiederanpfiff das 2:2 nach einem Eckball. Nach 64 Minuten geriet die SKV aber erneut in Rückstand, weil Michel nach einem Freistoß aus dem Halbfeld aus sechs Metern sein 15. Saisontor zum 3:2 erzielte. „Das war eine Kopie des zweiten Gegentreffers, das müssen wir besser verteidigen“, forderte Pfeffer. Immerhin gelang Valentyn Podolsky in der 75. Minute noch der verdiente Ausgleich, als die Gäste nach einem Ballgewinn schnell umschalteten. In den letzten zehn Minuten verteidigte Rutesheim den Punkt zu zehnt, nachdem sich Tim Rudloff schwer verletzte, Coach Pfeffer aber sein Auswechselkontingent bereits erschöpft hatte.