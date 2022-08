Früher Rückstand

Dabei lief in der Anfangsphase eigentlich alles gegen die Gäste. Erst vergab Michael Schürg nach nur zwei Minuten auf Pass von Joshua Schneider die Möglichkeit zur Führung. Dann spielte Ehingen-Süd seine Stärke in einer Umschaltsituation aus. Dilger traf zum 1:0 (5.). „Da denkst Du draußen schon mal kurz: Was soll das werden?“, schwante Marcel Pfeffer nichts Gutes.