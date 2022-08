Fußball-Verbandsliga Rutesheim: Junge Wilde machen Druck

Was in Sachen Corona auf die Mannschaft zukommt, lässt sich nicht beeinflussen. Beim Thema Verletzungen ist man dagegen tätig geworden. Denn so wie in der vergangenen Runde beim Spiel in Neckarrems, als eine Handvoll Spieler der zweiten Mannschaft aushelfen musste, will Marcel Pfeffer nicht noch einmal dastehen. „Der Kader ist so strukturiert worden, dass wir nicht noch einmal in eine derartige Situation kommen“, sagt der Trainer. Sprich: die SKV Rutesheim geht mit einem 29-Mann-Kader in die neue Runde.