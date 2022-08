Fußball-Verbandsliga Rutesheim feiert den ersten Dreier

Vielleicht sollte es Volker Epple vor einem Spiel der SKV Rutesheim öfter mal mit einer – wenn auch nicht ganz ernst gemeinten – Drohung versuchen. „Sieg oder Platzsperre“, so lautete die Ansage des Vereinsvorsitzenden und stellvertretenden Fußball-Abteilungsleiters. Es wird nicht die Angst vor Letzterem gewesen sein, die das Team von Trainer Marcel Pfeffer am Mittwoch Abend angetrieben hat. Vielmehr war es das Bestreben, den Fehlstart nach zwei Niederlagen zum Auftakt (2:4 gegen TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, 1:4 in Dorfmerkingen) unbedingt vermeiden zu wollen. Mit dem 3:1 gegen den VfL Sindelfingen ist das gelungen. Für den Gast ist es jedoch soweit – drei Spiele, drei Niederlagen.