Fußball-Verbandsliga Rutesheim: Eine gute Hälfte reicht nicht

So weit, so gut. Der ausschließliche Blick auf den zweiten Durchgang dürfte die Freunde des Rutesheimer Fußballs jedoch in höchste Alarmstimmung versetzen. Ihre Elf ließ sich zu weit zurück fallen, agierte zu passiv – und wurde von den nun weiter nach vorne aufrückenden Gästen bestraft. Oliver Rieger (64.) und Benjamin Schiele (72.) nutzten das zu zögerliche Abwehrverhalten zum 3:2. Den vierten Gegentreffer bugsierte sich Kerim Redzepovic mit einer Faust ins eigene Tor, nachdem er bei einem hohen Freistoßball in den Strafraum mit Alexander Wellert zusammengerasselt war (75.). In diesen zweiten 45 Minuten wurde deutlich, dass es nur mit den „Jungen Wilden“, die nach und nach eingewechselt wurden, nicht geht.