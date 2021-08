Fußball-Verbandsliga Heimerdingen bringt drei Punkte mit

Ditzingen - Es ist nur eine Momentaufnahme. Nach dem zweiten Spieltag verbietet sich eigentlich auch der Blick auf die Tabelle. Und dennoch: in der bislang noch jungen und nach zwei abgebrochenen Runden unvollendeten Verbandsligageschichte des TSV Heimerdingen hat es das noch nicht gegeben. Bereits an eben diesem zweiten Spieltag ist der Mannschaft der erste Sieg gelungen, der sie gleich auf den achten Platz katapultiert hat. So weit oben stand das Team in der höchsten württembergischen Spielklasse noch nie. In der Saison 2019/2020 gelang der erste Dreier in der sechsten Partie, in der darauffolgenden Runde platzte der Knoten in der zehnten Begegnung.