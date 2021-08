Fußball-Verbandsliga Zurück zur geschlossenen Einheit

Offenbarungseid gegen Hollenbach

In schlechter Erinnerung ist das letzte Punktspiel am 25. Oktober des Vorjahres. Der TSV Heimerdingen ließ sich vom FSV Hollenbach regelrecht demontieren. Beim Schlusspfiff hieß es 0:8 – ein Offenbarungseid. Was die Mannschaft sonst immer ausgezeichnet hat, die Geschlossenheit, hatte Risse bekommen. Das Gefüge passte nicht richtig zusammen. Noch vor dem Beginn der neuen Vorbereitung kündigte deshalb der Abteilungsleiter Uwe Sippel an: „Wir werden uns ganz sicher anders präsentieren. Geschlossener, fitter und mit hoffentlich weniger verletzten Spielern.“