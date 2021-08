Fußball-Verbandsliga Ein Musterbeispiel für Teamgeist

Sapia krönt seine starke Leistung

Friedrichshafen gab sich in der Folge nicht geschlagen, kam gegen aufopferungsvoll verteidigende Gastgeber aber nicht in die gefährlichen Zonen. Wenn einem TSV-Akteur mal ein Fehler unterlief, schienen sich mindesten zwei Mitspieler darum zu reißen, diesen wieder auszubügeln. Heimerdingens Schlussmann Lukas Emmrich musste nur einmal bei einem Flachschuss (77.) ernsthaft eingreifen. Stattdessen lag in der 71. Minute sogar ein drittes TSV-Tor in der Luft, als Alessio Sapia bei einem Kopfball nach einem Pellegrino-Freistoß das VfB-Tor nur um Zentimeter verfehlte. Dafür krönte Sapia seine starke Leistung in der 88. Minute mit seinem Treffer zum auch in der Höhe verdienten 3:0-Endstand, nachdem Holzbaur einen Schuss von Jeffrey Schieber nach vorne abgewehrt hatte.

Mit so einer Leistung sind die Heimerdinger auch im „Spitzenspiel“ beim Tabellenzweiten SSV Ehingen-Süd am kommenden Samstag nicht chancenlos.

TSV Heimerdingen: Emmrich, Pellegrino, Schlichting, Fota, Sapia, Grau (65. Offei), Coelho, Schieber, Widmaier (82. Maliqi), Ancona (87. Brunner), Rampp (46. Stagel Alberto).