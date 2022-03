Fußball-Verbandsliga Corona diktiert die SKV-Aufstellung

Constantin Kogel kehrt ins Team zurück

Beim 2:0 in Heimerdingen hat sich Ehingen-Süd gegen einen tief stehenden Gastgeber schwer getan, hat Marcel Pfeffer beobachtet. Deshalb will er es mit seinem Team nun mit einer 5-4-1-Formation versuchen, in die nach langer Verletzungspause Constantin Kogel als Innenverteidiger zurückkehrt. Riccardo Bischoff und Leon Kottucz aus der zweiten Mannschaft rücken genauso auf wie ein Spieler des U 19-Teams. TSV Heimerdingen – TSV Berg (So 15) Auch wenn es vielleicht keiner mehr hören mag, auch wenn die Argumente nach fünf Niederlagen in Folge mit insgesamt 19 Gegentoren schwer zu vermitteln sind, der Trainer Daniel Riffert wird nicht müde zu sagen: „Größtenteils entscheiden wir über den Ausgang der Spiele.“ Dummerweise fällen seine Schützlinge derzeit in den wichtigen Momenten die falschen Entscheidungen. Es sind die individuellen Fehler und die vergebenen Großchancen, mit denen sich das Team um den Lohn bringt. Das war so beim 0:3 in Friedrichshafen, das war so beim 0:2 gegen Ehingen-Süd und das war so beim 3:5 in Tübingen. „Es hört sich komisch an, aber eigentlich bin ich zufrieden mit dem Spiel der Mannschaft“, sagt Daniel Riffert.