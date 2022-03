Fußball Chancenverwertung bleibt ein Problem

Die Führung der Gäste: gut gemacht

Die Führung der Gäste fiel in der 58. Minute: Nach einem Freistoß von der rechten Seite war Kevin Ruiz reaktionsschneller als die gesamte TSV-Defensive und lenkte den Ball per Kopf direkt in den Winkel. „Das war einfach gut gemacht, das ist schwer zu verteidigen“, musste Riffert eingestehen. Für die endgültige Entscheidung sorgte in der Nachspielzeit der eingewechselte Ilir Tupella, der nach Vorarbeit von Deniz Bihr gegen die zu passive Heimerdinger Defensive zum 0:2 traf. „Wir haben gegen die beste Offensive der Liga nicht viele Chancen zugelassen“, hob Riffert den positiven Aspekt des Spiels hervor. Allerdings blieb seine Elf nach dem 0:3 beim Schlusslicht in Friedrichshafen zum zweiten Mal in Folge ohne eigenen Treffer und stellt mit 31 Toren die zweitschwächste Offensive der Liga. Das sollte sich möglichst schnell ändern, am besten schon am kommenden Wochenende im Kellerduell bei der nur zwei Plätze besser postierten TSG Tübingen. TSV Heimerdingen: Emmrich, Pellegrino, Schlichting, Fota, Sapia, Podolsky, Schieber (59. Widmaier), Dos Santos Coelho, Grau (69. Offei), Bortel, Rampp.