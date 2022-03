Fußball-Verbandsliga Heimerdingen macht zu viele Fehler

Der Schiedsrichter zeigt nur Gelb

Die für Daniel Riffert spielentscheidende Szene folgte nach gut einer Stunde. Nach einem Foul am durchgebrochenen Pascal Coelho beließ es der Schiedsrichter bei Gelb. „Das war eine ganz klare Rote Karte“, sagte der Heimerdinger Übungsleiter. Michele Ancona versenkte den fälligen Freistoß aus 18 Metern zwar direkt (63.), doch es ging mit elf gegen elf weiter. Auch die TSG Tübingen hatte mit Luca Alfonzo einen starken Freistoßschützen in ihren Reihen. Nach 71 Minuten lag der TSV erneut zurück. Und mit dem 5:3 von Kay Wolfgang Rosmer (78.) war die Partie entschieden. Daniel Riffert blieb nur die eine Erkenntnis: „Heut sind wir an uns selbst gescheitert.“ TSV Heimerdingen: Emmrich, Pellegrino, Schlichting, Maliqi, Fota, Podolsky, Bortel (76. Offei), Schieber, Grau (67. Diakiesse), Coelho, M. Ancona.