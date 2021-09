Fußball-Verbandsliga Corona-Absage für Rutesheimer Spiel

Partie am Samstag ist wegen Coronafällen abgesetzt

Mit dem SSV Ehingen-Süd hätte sich nun an diesem Samstag (15.30 Uhr) der neue Tabellenführer im Sportpark Bühl vorstellen sollen. Nach zwei Corona-Fällen von geimpften Spielern kam nun noch ein weiterer Verdachtsfall eines bereits geimpften Akteurs auf Rutesheimer Seite dazu. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen des württembergischen Fuballverbandes wurde die Partie abgesetzt. SKV Rutesheim: Redzepovic, Schwenker (88. Feigl), Rudloff, Trefz, Schneider, Baake, M. Wellert (73. Hägele), Gebbert, Russ (73. Schulze), Stütz (66. Maier), Schürg.

TSV Berg – TSV Heimerdingen (Sa., 15.30) Auch am Tag danach fehlt dem Heimerdinger Trainer Daniel Riffert eine Erklärung, warum seine Mannschaft die 2:1-Führung gegen die TSG Tübingen noch aus der Hand gegeben und zwei Gegentore in den Schlussminuten zum 2:3 kassiert hat. „Da fehlt noch ein bisschen die Cleverness. Wenn schon das 2:2 fällt, dem ein klares Foul an Marvin Pietruschka vorausgegangen ist, dann müssen wir eben auch mal den einen Punkt mitnehmen“, ist der Coach trotz zweier Niederlagen in Folge überzeugt davon, dass er mit seinem Team auf dem richtigen Weg ist.

Klar ist für ihn aber auch: „Wir müssen in jedem Spiel, bis der Schiri abpfeift, alles reinwerfen.“ Das gilt sicher auch für die Auswärtsaufgabe am Samstag beim TSV Berg. Verzichten muss der Übungsleiter dann voraussichtlich auf Mittelfeldmann und Dauerläufer Pascal Coelho, der gegen Tübingen mit Verdacht auf Muskelzerrung früh in der zweiten Hälfte ausgewechselt werden musste. Dafür hofft Riffert auf eine Rückkehr von Tim Schlichting. Der Kapitän musste am Mittwoch kurzfristig wegen Kreislaufproblemen passen.

Die Spiele am Wochenende

TSV Essingen – VfL Pfullingen (Sa., 14.00 Uhr)SKV Rutesheim – SSV Ehingen-Süd abgesagt Calcio Leinfelden-Echterdingen – FC Wangen (Sa., 15.30 Uhr)TSV Berg – TSV Heimerdingen (Sa., 15.30 Uhr)TSG Tübingen – VfB Friedrichshafen (Sa., 15.30 Uhr)1. FC Heiningen – Normannia Gmünd (Sa., 15.30 Uhr)FSV Hollenbach – FC Holzhausen (Sa., 15.30 Uhr)VfB Neckarrems – Türkspor Neu-Ulm (Sa., 15.30 Uhr)SV Fellbach – VfL Sindelfingen (Sa., 15.30 Uhr)Crailsheim – Hofherrnweiler-Unterrombach (So., 15.30 Uhr)