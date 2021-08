Fußball-Verbandsliga SKV-Sieg ist kein Spaziergang

In der ersten Minute geht Rutesheim im Führung

Die Gastgeber starteten zielstrebig in die Partie. Gleich in der ersten Minute schaffte sich Michael Schürg nach einem Pass in die Tiefe den Weg zum gegnerischen Tor und schob zur 1:0-Führung ein. Die Freude währte nicht lange, den nur zwei Minuten später glich der VfB Friedrichshafen mit einem Treffer durch Eugen Strom aus. Hier war der Rutesheimer Schlussmann Kerim Redzepovic zu unachtsam, als er seinen Abschlag flach in den gegnerischen Pulk schoss. Eugen Strom nutzte die Vorlage und zielte am verblüfften Redzepovic vorbei ins Tor. Erneut vergingen nur zwei Minuten , als die SKV Rutesheim mit 1:2 in den Rückstand geriet (5.). Dieses Mal vertändelte Dennis Schwenker den Ball an der Außenlinie. Diesen Fehlpass nahm Oliver Senkbeil dankend an und katapultierte den Ball ins Tor. „Da gehen wir so rasch in Führung und legen uns dann die Dinger selbst ins Nest“, kritisierte Marcel Pfeffer die Unaufmerksamkeit seiner Spieler in der Anfangsphase. „Es kostet dann unendlich Kraft, sich von diesen Nackenschlägen zu erholen.“