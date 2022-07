Angehen will der Coach in der neuen Runde vor allem die Probleme in der Defensive: Mit 84 Gegentoren wiesen die Rutesheimer den fünftschlechtesten Wert der Liga auf. „Wir werden aber auch weiterhin mutig nach vorne spielen und auf junge Spieler setzen.“ Mit Gianluca Gamuzza (VfL Sindelfingen) und Lucas Hägele muss er nur zwei Abgänge verkraften, hat dafür neun Neuzugänge in den Kader zu integrieren. Schwerpunkte der Vorbereitung würden daher unter anderem das Gegenpressing nach Ballverlusten und die Restverteidigung sein. Zudem will Pfeffer seiner Mannschaft mehr Ballbesitz vermitteln. „Das passt zu unserem Team und den Spielertypen“, findet er.