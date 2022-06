Daniel Elfadli ist Fußball-Profi Ein Aufsteiger wechselt zum Aufsteiger

Von der E-Jugend an in Rutesheim

Seine ersten Ballkontakte machte er bei den Bambini der TSG Leonberg, in der F- und E-Jugend kickte er beim TSV Eltingen. Im zweiten E-Jugend-Jahr wechselte er dann zur SKV Rutesheim, bei der er auch seine ersten Erfahrungen im Aktivenbereich in der Landes- und Verbandsliga machte. „Er war schon in jungen Jahren extrem fleißig und hat alles in den Fußball investiert. Das war der Schlüssel für seinen Aufstieg“, sagt Marius Epple, der sportliche Leiter der SKV. „Trainer Rolf Kramer hat mir damals die Türen in Richtung Oberliga geöffnet“, weiß Daniel Elfadli noch gut.