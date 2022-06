Fußball-Verbandsliga Rutesheim schafft den Klassenerhalt

Die SKV Rutesheim schaltet in Hälfte zwei gegen Neckarrems einen Gang zurück, um das Risiko eines Gegentores zu minimieren. Das reicht gegen den Absteiger, auch weil Jan Göbel zweimal stark pariert. Markus Wellert per Kopf (71.) und eben Pascal Maier (87.) erhöhen noch auf 6:0.

Pfullingen trifft in der Nachspielzeit

Keine gute Kunde kommt aus Leinfelden-Echterdingen. Calcio dreht das Spiel zum 4:3. Crailsheim liegt in Essingen mittlerweile zurück, ist aus dem Rennen. Bleibt nur noch der VfL Pfullingen. Aber was soll nach einem 0:4 schon noch passieren? Drei Tore innerhalb von sieben Minuten beispielsweise. Der VfL verkürzt auf 3:4. Dann lange nichts mehr – bis zur 93. Minute, als in Rutesheim gerade die 89. Minute angebrochen ist. 4:4, der Wahnsinn hat einen Namen: Matthias Dünkel erzielt seinen 17. Saisontreffer.

Saison mit vielen Widrigkeiten

Triumph statt Trübsal. Der SKV-Trainer Marcel Pfeffer kann es kaum fassen, ist sichtbar angefasst, muss erst einmal weg vom ganzen Trubel und zwei Minuten für sich sein. „Es ist ein krasses Gefühl“, versuchte er anschließend seine Emotionen in Worte zu kleiden. „Das hier ist einfach verdient. Wir hatten in dieser Mammutsaison mit so vielen Widrigkeiten zu kämpfen, mit schweren Verletzungen, zwei coronabedingten Spiel- und Trainingspausen und mit vier englischen Wochen innerhalb von fünf Wochen.“ Sein spielender Co-Trainer Christopher Baake bringt es viel kürzer auf den Punkt: „Ich bin einfach nur glücklich!“ SKV Rutesheim: Göbel, Feigl (64. Vaihinger), Rudloff, Kogl, Schneider, Weiß, Gamuzza, Gebbert, Baake (67. M. Wellert), Müller (53. Maier), Schürg (71. Ohmes).