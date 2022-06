Fußball-Relegation Last-Minute-Tor besiegelt den Abstieg

Was ihm und der Mannschaft in der Verarbeitung der Partie einen zusätzlichen Stich versetzen dürfte: der Matchplan ist aufgegangen – mit Ausnahme dieser einen letzten vermaledeiten Szene. In der Beobachtung des Gegners, der sich in den ersten beiden Relegationsrunden mit 3:1 gegen Tura Untermünkheim und mit 2:1 nach Verlängerung gegen den FSV Bietigheim-Bissingen II durchgesetzt hatte, waren Schäffer konditionelle Schwächen Mitte der zweiten Hälfte aufgefallen. Also sollte zunächst gegen Robert Grau und Co die Null stehen, um dann zum möglicherweise entscheidenden Schlag auszuholen.