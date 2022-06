Fußball-Landesliga SV Leonberg/Eltingen muss nachsitzen

Doch in den zweiten 45 Minuten zeigte der SV gegen nachlassende Gäste ein anderes Gesicht: Bereits in der 47. Minute verkürzte Marco Gritsch nach dem dritten Eckball in Folge mit einer Direktabnahme am langen Pfosten zum 1:2. Pascal Nufer (51.) und Patrik Hofmann (57.) verpassten zwar noch den Ausgleich, doch nach einem Einwurf und einer Kopfballverlängerung von Hofmann traf Axel Weeber am langen Pfosten zum 2:2 (60.).