Die Gastgeber finden schwer in die Partie

Die Gastgeber taten sich allerdings schwer, in die Partie zu finden. „In der ersten halben Stunde haben wir sehr zögerlich agiert“, sagte Trainer Schäffer. Seine Akteure seien schwer in die Zweikämpfe gekommen. Hinzu kam vor dem 0:1 in der 23. Minute auch noch Pech: Nach einem Pressschlag an der Mittellinie verlor der SV den Ball und war in der Folge auch nicht konsequent genug in der Rückwärtsbewegung, sodass Edison Qenaj keine Mühe hatte, den Ball nach einem Querpass eines Sturmkollegen ins leere Tor zur Führung für sein Team zu schieben.