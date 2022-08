In der Folge lief die Partie fast nur noch in eine Richtung: Drei Minuten nach dem Ausgleich scheiterten Robin Reichardt und Christian Stagel Alberto kurz nacheinander an der vielbeinigen Breuningsweiler Abwehr. Weitere zwei Zeigerumdrehungen später köpfte Gabriel Fota nach einer Ecke aus sieben Metern am kurzen Pfosten vorbei.