Fußball-Landesliga Heimerdingen: Der Blick geht nach oben

Neue Optionen für die Offensive

Vor allem in der Offensive bekommt Michele Ancona als Alleinunterhalter der vergangenen Saison (31 Tore) tatkräftige Unterstützung. Der ober- und verbandsligaerfahrene Lars Ruckh (zuletzt 13 Treffer beim Landesligisten SC Stammheim) sowie Haris Gudzevic (29 Tore beim Bezirksligisten SV Gebersheim) sollen das Vakuum, falls Ancona mal nicht trifft, füllen. Daniel Riffert hat aber auch andere Neuzugänge auf dem Zettel: „Stefan Schlick, Arijon Bytyci und Gökay Muratlar haben einen guten Eindruck gemacht. Michael Henneh kommt mit viel Tempo. Ich habe jetzt viel mehr Optionen als zuletzt.“ Schmerzlich vermisst werden derzeit die verletzten Pascal Coelho und Altin Maliqi.

Saisonstart mit reaktiviertem Keeper

Kurios wird es am ersten Spieltag auf der Torhüterposition. Lukas Emmrich, Maik Riesch und Ulrich Staudenmayer fehlen urlaubsbedingt. Auch aus der zweiten Mannschaft ist niemand da, der aushelfen könnte. Deshalb wurde nun der 37-jährige Daniel Siegler reaktiviert, der zuletzt von 2016 bis 2018 beim SV Perouse zwischen den Pfosten stand, aber zuvor auch schon das Trikot des TSV Heimerdingen und der TSF Ditzingen getragen hat. Beim 3:1-Testspielsieg gegen den TSV Bernhausen wirkte Siegler bereits mit. Riffert: „Ich habe da überhaupt keine Bedenken.“ Ein Ausdruck des Anspruchs, eine andere Rolle als in den vergangenen Runden zu spielen.

Aufstieg/Abstieg

Aufstieg

Der Meister steigt direkt in die Verbandsliga auf. Der Zweite bestreitet die Relegation um den Aufstieg. Deren Modus: die Zweiten der vier Landesliga-Staffeln ermitteln in zwei Runden am 14. und 18. Juni 2023 einen Sieger, der dann in der finalen dritten Runde am 25. Juni auf den ersten Nichtabsteiger der Verbandsliga trifft.

Abstieg

Da die Staffel wie in der vergangenen Saison mit Überhang spielt, nämlich 18 statt der eigentlich vorgesehenen 16 Mannschaften, gibt es erneut einen verschärften Abstieg. Die Zahl kann sich diesmal auf bis zu acht erhöhen, abhängig davon, wer aus der Verbandsliga absteigt. Als Formel gilt: fünf + Zahl der Verbandsliga-Direktabsteiger aus dem Gebiet der Landesliga Staffel 1 = Zahl der Direktabsteiger in dieser Staffel. Der letzte Nichtdirektabsteiger spielt am 25. Juni in der Relegation um den Klassenverbleib. Dabei trifft er auf den Gewinner der beiden vorangegangenen Runden der Vizemeister aus den Bezirksligen Enz-Murr, Rems-Murr, Hohenlohe und Unterland.