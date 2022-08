Spiel noch vor der Pause gedreht

Nach 20 Minuten fingen sich die Gäste dann jedoch. Zwar musste einmal Jens Peringer in höchster Not retten (27.), dazu traf Marc Bitzer nur die Oberkante der Latte (28.). Der TSV Heimerdingen kontrollierte nun aber die Partie. Auf Zuspiel von Stefan Schlick gelang Ruckh per Fuß der schnelle Ausgleich (17.), kurz vor der Pause war er nach Vorlage von Salvatore Pellegrino per Kopf zur Stelle – 2:1 (40.).