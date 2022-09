Fußball-Landesliga Heimerdingen setzt auf Neuzugänge

Linksfuß mit starkem Abschluss

Auch schon drei Treffer stehen auf dem Konto von Stefan Schlick, zuletzt rettete sein 1:1 den Punktgewinn gegen Breuningsweiler. „Sein Abschluss ist unheimlich gut, er hat einen guten linken Fuß und ist überaus explosiv“, charakterisiert Riffert den Mann auf der linken Außenbahn. Starkes Zweikampfverhalten und ein gutes Kopfballspiel hält der Coach für die großen Stärken des dritten Ex-Stammheimers, Jens Peringer, der zusammen mit Linksverteidiger Salvatore Pellegrino die Außenbahn beackert.

Neben den drei Routiniers stand aber auch der erst 20-jährige Gökay Muratlar, der aus der A-Jugend der SKV Rutesheim zum TSV Heimerdingen gestoßen ist, in den letzten drei Begegnungen von Beginn an auf dem Feld – auf einer der beiden Sechser-Positionen im Mittelfeld neben den erfahrenen Sebastian Bortel oder Gabriel Fota. „Gökay Muratlar ist ein unglaublich giftiger Spieler, der stark am Ball ist“, hebt Coach Riffert dessen Stärken hervor.

Auf sogar fünf Einsätze über die volle Spielzeit kann der auch erst 21-jährige Arijon Bytyci blicken, der sich an der Seite von Kapitän Tim Schlichting als zweiter Innenverteidiger etabliert hat. „Er ist einer der wenigen Linksfüßer bei uns im Team und hat ein hohes Spielverständnis“, sagt Riffert über den Abwehrspieler, der in der A-Jugend der SG Sonnenhof Großaspach gespielt hat und nach zwei Jahren im Verbandsligakader von Normannia Gmünd vom Landesligaabsteiger TSV Schornbach den Weg zu den Grün-Weißen gefunden hat.

Youngster mit Qualität

Doch auch den anderen Neuzugängen, die bisher noch nicht so viel Spielzeit bekamen, stellt Trainer Riffert gute Zeugnisse aus. „Pascal Schüller ist enorm giftig, und Michael Henneh bringt viel Tempo ins Spiel“, sagt er beispielsweise. Die Qualität der jüngeren Neuzugänge sehe man in jedem Training, zum Teil müssten sie sich noch an das höhere Tempo in der Landesliga gewöhnen und die Ballverluste reduzieren. Auch von Haris Gudzevic, mit der Empfehlung von 29 Bezirksliga-Treffern vom SV Gebersheim gekommen, erwartet Riffert noch einiges: „Ihm fehlt noch ein wenig die Spritzigkeit, aber er ist giftig und willig“, sagt der Coach.

Schwerer Gang nach Heilbronn

An diesem Samstag (17.30 Uhr) wird der Heimerdinger Verbund auf Herz und Nieren geprüft. Der Gang zum VfR Heilbronn steht bevor. Der starke Aufsteiger, Tabellenzweiter mit zehn Punkten, musste sich bislang nur dem Titelfavoriten Türkspor Neckarsulm mit 0:3 geschlagen geben. I