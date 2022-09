Fußball-Landesliga Heimerdingen fehlt die Gier

Es ist nicht immer ganz so einfach zu entscheiden, ob das Glas nun halb voll oder halb leer ist. So ähnlich verhält es sich mit der Bilanz des TSV Heimerdingen nach neun Spieltagen. Die ließe sich so lesen: Das Team von Trainer Daniel Riffert ist neben dem Spitzenreiter Türkspor Neckarsulm das einzige noch ungeschlagene in der Liga. Es könnte allerdings auch heißen: Mit dem 3:3 gegen den SV Kaisersbach hat der Verbandsligaabsteiger bereits das fünfte Unentschieden auf dem Konto und damit eben schon acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer.