Schnelle Treffer in beiden Halbzeiten

Als Neuzugang Haris Gudzevic nach 62 Minuten mit seinem ersten Landesliga-Treffer im siebten Saisonspiel auf 3:0 erhöht hatte, sah tatsächlich alles nach einem entspannten Abend für den TSV Heimerdingen aus. Den Grün-Weißen hatte zudem in die Karten gespielt, dass sie zu Beginn beider Halbzeiten jeweils einen schnellen Treffer erzielt hatten: In der 4. Minute überwand Robin Reichardt nach einem schönen Pass von Pascal Schüller FV-Schlussmann Sven Altmann mit einem Heber zum 1:0. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff spielte Reichardt einen scharfen Pass in den Löchgauer Strafraum, FV-Innenverteidiger Tom Kühnle grätschte den Ball unglücklich zum 2:0 in die eigenen Maschen.