Fußball-Bezirksliga Feiertag: Im Derby an die Spitze

Ausgleich in der Nachspielzeit

Der TSV Münchingen hat auch in der zweiten Begegnung ohne den im Urlaub weilenden Coach Ahmet Yenisen keinen Sieg feiern können. Dominik Hoffmann sorgte mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit für einen späten Punktgewinn des Tabellensechsten. „Unter dem Strich geht das 2:2 in Ordnung, Aldingen hat in der zweiten Halbzeit mächtig Dampf gemacht“, zollte Marco Santelli (Koordinator Herrenfußball) dem Gegner Respekt. Die Gastgeber hätten in der zweiten Hälfte „zu wenig geboten“. In der ersten Halbzeit habe man häufig noch einen Fuß in die Schüsse des Gegners gekriegt, am Ende aber nicht mehr. So reichte es trotz der zweimaligen Führung durch Benjamin Hamann (16.) und den 13. Saisontreffer von Fatih Yenisen (35.) nur zu einem Punkt, weil ein Weitschuss von Dominik Hoffmann (31.) auf dem Kunstrasen zum zwischenzeitlichen 1:1 durchrutschte.