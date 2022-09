Fußball-Bezirksliga Drei Punkte trotz Hosenflattern

SV Perouse belohnt sich nicht

Dieser letzte Satz hätte auch von Marco Russo stammen können. Der Trainer des SV Perouse formulierte es nach dem 1:1 beim SV Kornwestheim so: „Das war mit Abstand unser bestes Spiel in dieser Saison.“ Der Schönheitsfleck: es wurde trotz klarer Überlegenheit nicht gewonnen. Zweimal landete der Ball am Aluminium. Lediglich Zinedin Latifovic traf zum 1:0 (20.), das die Gastgeber durch Nico Schürmann (23.) schnell egalisierten. Der Übungsleiter hatte mit Stamatis Sideris und Baris Erdogan zwei Offensivkräfte auf die Doppel-Sechs beordert. Eine Umstellung, die sich bezahlt machte. Russo: „Wir hatten gefühlt einen Ballbesitz von 75 zu 25.“

Kampfspiel auf Hoppelacker

Das dritte Unentschieden der Altkreis-Clubs steuerte die Spvgg Warmbronn mit dem 1:1 bei AKV Ludwigsburg bei. Und das auf widrigsten Platzbedingungen. „Das war ein Hoppelacker“, monierte der Trainer Chris Seeber. „Es war nicht gestreut, und die Tore mussten auch erst noch gestellt werden.“ Feine Fußballkost? Unmöglich. „Es ging nur über den Kampf. Aber den haben wir angenommen“, sagte Seeber. Nach der Führung von Mirko Hoffmann (47.) verpassten es die Gäste, das 2:0 zu machen. Die Kontermöglichkeiten wurden nicht konsequent genug ausgespielt, was nicht zuletzt dem Untergrund geschuldet war.

Nach 3:0-Führung wird es noch einmal eng

Irgendwie bekommt es der SV Gebersheim hin, mit nur einer guten Hälfte dreifach zu punkten. Das war in Pflugfelden so (2:0), das war gegen den FV Löchgau II so (1:0), und das war jetzt auch beim 3:2 bei Kosova Kornwestheim so. Die Mannschaft ist damit auf den dritten Platz geklettert. „Im Moment können wir uns nicht beschweren. Aber auf Dauer kann das so nicht bleiben“, will der SVG-Trainer Björn Wenninger seinen Spielern nun nahelegen, auch außerhalb des Übungsbetriebes noch etwas für die Ausdauer zu tun. Ein Eigentor von Kreshnik Duraku (13.) und ein Doppelpack von Orhan Tekin (27., 34.) hatten nach einer starken ersten Gebersheimer Hälfte zum scheinbar beruhigenden 3:0-Pausenstand geführt. Wenninger warnte dennoch in der Pause: „Ich habe auf alles hingewiesen, dass es eklig werden kann und Nickligkeiten kommen.“ Genutzt hat es nicht viel. Spetim Muzliukaj (51.) und Feriz Meha (61.) verkürzten. Wenninger: „Dann ging das große Hosenflattern los.“