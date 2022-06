Fußball-Kreisliga A Spvgg Warmbronn feiert den Aufstieg

Am Ende der Saison 2008/2009 mochte wohl niemand einen Gedanken daran verschwenden, dass es 13 Jahre später ins Bezirksoberhaus geht. Die Spvgg war gerade mit fünf Punkten als Schlusslicht in die Sicherheitsliga, die C-Klasse, abgestiegen. 2011 kehrte der Club in die B-Liga zurück, 2015 ging’s unter Trainer Marc Bauer rauf in die A-Liga. Und das ohne finanzielle Kopfstände mit nahezu ausschließlich Warmbronner Eigengewächsen. 2019 übernahm der ehemalige Regionalligaspieler (VfR Aalen, VfB Stuttgart II, Karlsruher SC II, SpVgg 07 Ludwigsburg) und in Leonberg wohnende Christian Seeber und führte die Arbeit von Bauer fort, mit dem er schon in Merklingen ein Trainergespann gebildet hatte.