Gelb-rot für Joshua Trefz

Zwar glückte Tim Rudloff auf Vorlage von Collin Schulze der späte Anschlusstreffer (86.), in der verbleibenden Spielzeit kamen die Gäste aber zu keiner nennenswerten Chance mehr. In der Nachspielzeit sah Joshua Trefz auch noch gelb-rot, nachdem er aus einem Meter Entfernung den Ball an die Hand bekam. Rolf Kramer ärgerte sich: „Das ist ein Witz. Wenn das eine gelbe Karte war, dann muss ich sagen: Leute, geht in den 16er und schießt einem an die Hand.“

SKV Rutesheim: Redzepovic, Wellert (67. Maier), Kogel, Trefz, Rudloff, Gebbert, Weiß (57. Podolsky), Schwenker, Baake (80. Bischoff), Schulze, Müller (60. Gamuzza).