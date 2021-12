„Friolzheimer Riese“ ist abgebaut Jetzt gibt es nur noch einen Funkmast

Seit 2017 sind die Tage des Bauwerks gezählt

In den folgenden Jahrzehnten stellte der Solitär dabei eine architektonische Konstante dar, während sich der Ort selbst mit neuen Wohngebieten und modernen Baustilen in seiner Erscheinung stark veränderte. Was genau auf der abgesperrten Anlage der US-Armee vor sich ging, blieb der hiesigen Bevölkerung derweil verborgen, und so lief auch die Aufgabe des Standorts zu Beginn der 2000er-Jahre recht unspektakulär ab. Für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die das Gelände anschließend übernahm, eignete sich der Mast im Grunde nur als vermietbarer Antennenträger. Sowohl Mobilfunkbetreiber als auch Behörden meldeten rasch Interesse an – und nutzten den Friolzheimer Riesen bis ins laufende Jahr für ihre Zwecke.