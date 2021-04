Funkmast-Bau Friolzheim bekommt einen neuen Riesen

Zunächst trug ein bescheidener Holzturm mit einem kleineren Pendant die Sendeanlagen, bevor die einfachen Konstrukte wenige Jahre später durch einen stattlichen Stahlgittermast ersetzt wurden. Aufgrund des rasanten technischen Fortschritts und den damit einhergehenden Umrüstungsmaßnahmen blieb auch dieses Bauwerk nicht lange an Ort und Stelle stehen.

Wahrzeichen von Friolzheim

Daraufhin ließ das US-Militär Mitte der 70er-Jahre einen 60 Meter hohen Turm errichten, der mit seiner robusten Konstitution für mehrere Jahrzehnte ausgelegt wurde und alsbald zum Wahrzeichen der Heckengäu-Gemeinde avancierte. Nicht zuletzt durch die meist im Ort wohnenden amerikanischen Soldaten schaffte es der Begriff Friolzheimer Riese ins Vokabular der Bürgerschaft, wobei die schlichte Bezeichnung Geissbergturm unter den Einheimischen geläufiger ist.

Insgesamt blieb der US-Stützpunkt fast ein halbes Jahrhundert in Betrieb, denn auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wusste das US-Militär das Gelände als Nato-Facility für militärische Aufgaben (Radarüberwachung und Richtfunk) zu nutzen. Als die Amerikaner schließlich keine Verwendung mehr für das Gelände hatten, ging es wieder in Bundesbesitz über. Die zuständigen BImA entschied sich sodann, den Masten an Behörden sowie Telekommunikations-Unternehmen für Polizei-, Richt- und Mobilfunk zu vermieten.

Nächtliche Leuchtsignale

In den folgenden Jahren wurde es still um den stoisch anmutenden Solitär, der allein durch seine nächtlichen Leuchtsignale regelmäßige Lebenszeichen von sich gab. Bis zu einer turnusmäßigen Generaluntersuchung im Jahr 2017 schien es, als könne der stille Riese noch lange das Friolzheimer Ortsbild prägen; weder am Turmschaft noch im Spitzenbereich ließen sich eklatante Alterserscheinungen ausmachen.

Für die Statiker spielte der optische Eindruck freilich keine Rolle, stattdessen kamen sie nach ihren Berechnungen zu dem Entschluss, dass in naher Zukunft eine grundlegende Sanierung notwendig sei. „Der Turm ist zwar noch standsicher, aber seine Tragkraftreserven lassen keine weitere große Antenne zu. Hinzu kommt, dass der Steigweg nicht mehr den Vorgaben entspricht und der gesamte Mast gestrichen werden müsste“, zählt Frey die Problemfelder des alten Turms auf.

Investition im siebenstelligen Bereich

Im Hinblick auf die zu erwarteten Kosten – die Sanierung hätte vermutlich doppelt so viel Geld verschlungen wie ein moderner Funkmast – entschied sich die Bundesanstalt für einen Neubau. Was das gesamte Projekt betrifft, möchte der Amtsrat keine konkreten Zahlen nennen, bestätigt aber einen Betrag im unteren siebenstelligen Bereich. Gemessen an der anvisierten Nutzungsdauer von 40 Jahren wirkt die Investition durchaus nachvollziehbar, schließlich gibt es im Hightech-Zeitalter ständig Bedarf an In­fra­struktur für digitale Kommunikation.

Ob 2061 immer noch auf den gleichen Wellenlängen und Frequenzen gesendet wird, ist derweil keineswegs sicher. Für den Friolzheimer Riesen gibt es indes ein konkreteres Ablaufdatum: Wenn im Laufe der nächsten drei bis vier Monate alle wichtigen technischen Anlagen auf den neuen Mast transportiert und installiert worden sind, soll der dann obsolete Stahlgigant umgehend abgebaut werden.