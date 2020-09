Pläne in Weil der Stadt Münklinger kämpfen gegen einen Sendemasten

Weil der Stadt - Ein Anrainer sei vom Weil der Städter Bauamt angeschrieben worden. „Er hat mich angesprochen“, sagt der Münklinger Eckart Reimers. „Ich habe mir den Standort angeschaut und dachte: Das ist doch unmöglich.“ Es geht um einen Sendemasten, den die Münsteraner Firma „Deutsche Funkturm“ in dem Weil der Städter Teilort errichten will. Eckart Reimers organisiert seit dieser Nachricht eine Bürgerinitiative, die dagegen kämpft. „Die gesundheitlichen Auswirkungen einer 5G-Strahlung sind umstritten“, heißt es zum Beispiel in einem Brief an den Weiler Gemeinderat.