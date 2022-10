Flüchtlinge aus der Ukraine SOS aus Kreis und Kommunen

Sollte Hemmingen eine Halle belegen müssen, wird es die „Neue Sporthalle“ sein. Rohnert: „Wir haben noch Kapazitäten für circa 50 bis 60 Personen. Danach ist nur noch eine Massenunterbringung möglich.“ In der Containeranlage in der Hochdorfer Straße seien aktuell neun Plätze frei. Momentan leben in Hemmingen 80 Flüchtlinge aus der Ukraine. Für Oktober sind der Gemeinde insgesamt 19 Geflüchtete angekündigt.

Vorbereitungen werden überall getroffen, Fragen wie sie Rohnert für Hemmingen formuliert, wurden zuletzt auch im Gemeinderat Ditzingen gestellt. Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos) verwies in seiner Antwort darauf, dass Baden-Württemberg seine Quote in Bezug auf die Flüchtlingsverteilung im Bund – anders als andere Bundesländer – noch nicht erfüllt habe. Doch selbst wenn: Sollten die Geflüchteten „auf dem Marktplatz stehen, merken Sie ganz schnell, dass das keine Lösung ist“, sagte er an die Stadträte gewandt. Eine Lösung könne es nur auf politischer Ebene geben. „Wir ignorieren kein Leid, aber wir müssen anders steuern.“

Der Blick richtete sich deshalb am Dienstag nach Berlin. Vor dem Ende des Flüchtlingsgipfels mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hieß es aus Ditzingen, „es würde uns das Leben leichter machen, wenn dabei etwas herauskommt, das wir gleich in die Praxis umsetzen könnten“. In Ditzingen leben derzeit insgesamt rund 800 Flüchtlinge – also Geflüchtete etwa aus Syrien und Afghanistan und aus der Ukraine.

Auch Gerlingen hatte konkrete Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels erwartet. Der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier (CDU) hatte es am Dienstag in einem Rundfunkinterview so formuliert: Er erwarte vom Bund eine „klare Aussage, wie sich eine faire Verteilung innerhalb der Europäischen Union abbilden kann“, denn das fehle noch völlig. Als Landrat eines bevölkerungsreichen Landkreises – Ludwigsburg sei nach der Bevölkerungszahl der zweitgrößte im Land, der viertgrößte in Deutschland – , wollte er auch über das Verteilsystem gesprochen haben. Es müsse mehr Flexibilität geben, um dort, wo es noch Wohnraum gebe, diesen auch zu nutzen. „Es kann ja auch nicht im Sinne der Menschen, die hier ankommen, sein, dass man sie in Sporthallen unterbringt.“ Allgaier und die Bürgermeisterversammlung hatten bereits vor rund zwei Wochen eindringlich an die Bundestagsabgeordneten appelliert, die Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung nicht im Stich zu lassen.

Ehemalige Klinik wird zur Unterkunft

In Gerlingen sind sie derweil weitere Geflüchtete in einem ehemaligen Klinikgebäude untergekommen. Allein dort befinden sich nach Angaben einer Rathaussprecherin derzeit 32 Personen. Weitere 86 seien bis Monatsende angekündigt, teilt eine Verwaltungssprecherin mit. 650 Geflüchtete halten sich derzeit in der Stadt auf – 368 aus der Ukraine sowie 282 Asylbewerber.

Ob ehemalige Klinik, Hotel, Container – die Unterkünfte sind vielfältig. Auch Leonberg befindet sich laut eigener Aussage an der Kapazitätsgrenze. Dort wurden nach Rathausangaben rund 20 Wohnungen unterschiedlicher Größe von Privatpersonen angemietet. Das Gebäude in der Glemseckstraße 44 wurde von der Stadt erworben. Sporthallen müssten derzeit nicht belegt werden. Die Verwaltung prüft, ob eine Containerlösung möglich und sinnvoll ist. Eine Unterbringung in Zelten sei nicht geplant.

Bisher wurden in Leonberg seit Anfang des Jahres 148 Geflüchtete untergebracht, 91 aus der Ukraine. Bis Ende des Jahres wird die Stadt voraussichtlich 125 weitere Menschen unterbringen. Die genaue Anzahl kann jedoch noch abweichen, da das Landratsamt Böblingen die Berechnungen der Zuweisung durchführt, erläutert die für Soziales zuständige Erste Bürgermeisterin Josefa Schmid.

Nicht ganz so dramatisch gestaltet sich die Situation in Weil der Stadt: „Wie im gesamten Landkreis ist auch in Weil der Stadt die Lage seit dem Beginn des Krieges und der damit verbundenen Fluchtbewegungen sehr angespannt“, erklärt Bürger- und Ordnungsamtsleiter Daniel Grömminger. Für das Jahr 2022 werde die Keplerstadt die Aufnahmequote erfüllen können, „ohne Turnhallen oder Ähnliches in Beschlag nehmen zu müssen“. Inwieweit die Kapazitäten für 2023 reichen, sei aber noch nicht klar und hängt laut Grömminger auch maßgeblich von den Zuteilungen durch Land und Kreis ab.