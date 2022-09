Schillerhöhe Gerlingen Klinik wird zur Flüchtlingsunterkunft

Zahlen steigen rasant an

Der Gemeinderat tagt erst in knapp zwei Wochen. Aber die Zeit drängt. Das war vor der Sommerpause noch anders. „Die Situation hat sich in den vergangenen Wochen dynamisch entwickelt“, sagt Oestringer. In den Monaten vor der Sommerpause waren der Stadt im Schnitt 20 Flüchtlinge pro Monat angekündigt worden. Die Zahlen seien inzwischen angepasst worden, allein im September muss Gerlingen 64 unterbringen, im Oktober seien es noch einmal so viele Personen. Bisher kamen die Flüchtlinge – so sie nicht privat unterkamen – über die Landeserstaufnahmestelle und die vorläufige Unterbringung des Landkreises in die Kommune. So hatten die Kommunen die Möglichkeit, auf neue Situationen zu reagieren. Doch aus Platznot würden die Ukrainer inzwischen von der Landeserstaufnahmestelle direkt an die Kommunen verwiesen.