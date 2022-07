Festival in Leonberg Paul Carrack: Flug-Chaos und Gewitter

Begrüßungskomitee wartet vergebens

Eigentlich wollte der einstige Sänger von Mike & the Mechanics ebenfalls am Vorabend anreisen – mit dem gleichen Flug wie jüngst Bob Geldof. Während die Maschine des Band-Aid-Erfinders zwar Verspätung, aber immerhin abgehoben hatte, wurde Carracks Flug am Ende gestrichen. Das Begrüßungskomitee der Leonberger Stadthalle wartete vergebens am Stuttgarter Flughafen.