Keine Frage: Leonpalooza, der Name lehnt sich an ein berühmtes Festival in den Staaten an, reiht sich zusehends in die Riege der großen Meetings ein. Das zeigt auch der Auftritt von Curtis Stigers. Der Sänger und Saxofonist aus Idaho feierte seine größten Erfolge in den Neunzigern mit „I Wonder Why“ und „You’re All That Matters to Me“.