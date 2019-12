Extremläufer Janosch Kowalczyk Jetzt sind die letzten zehn Prozent fällig

Nun ist er sein eigener Chef

Bislang absolvierte er im Winter zur Saison-Vorbereitung nur einen Bruchteil der Höhenmeter, die in seiner Disziplin erforderlich sind, um mit den Besten der Welt mithalten zu können. „Da fehlte mir dann auch die Erfahrung im Gelände, meine Hemmungen waren zu groß, um effektiv downhill zu laufen.“ Er schaltete auf diesen Passagen seinen Kopf ein und verlor wichtige Zeit.

Als Profi ist Janosch Kowalczyk nun sein eigener Chef. Urlaub braucht er bei seinem Arbeitgeber keinen mehr einzureichen. Vor Weihnachten hat der Höfinger ein dreiwöchiges Trainingslager in Peru absolviert – das erste große Abenteuer als Berufssportler. Und die richtige Motivationsspritze für die künftigen Aufgaben. Ende August war er in ein emotionales Loch gefallen – nachdem er bei den 170 Kilometern rund um den Mont Blanc in Chamonix aussteigen musste, weil sein Körper den Belastungen nicht mehr standhielt. „Danach habe ich kaum was gemacht, weil ich Probleme mit den Leisten habe.“

Eine achttägige Tour in vier Tagen

In Lima hatte sich Kowalczyk mit einem peruanischen Sportsfreund verabredet, den er in diesem Jahr bei den inoffiziellen Team-Weltmeisterschaften im österreichischen Bad Hofgastein kennengelernt hatte und der die heimischen Trails kennt wie die eigene Westentasche. Beide sind Teammitglieder bei Adidas Terrex – der Hauptsponsor des Höfingers. Gemeinsam ging es nach Cusco in die peruanischen Anden. Zwei Wochen lang trainierten sie dort zusammen, liefen einen einsamen Trek zum Weltkulturerbe Machu Picchu, eine von den Inka im 15. Jahrhundert erbaute und später verlassene antike Stadt.

Sie bewegten sich abseits der überlaufenen Touristenfährte in großen Höhen, hatten am Ende 130 Kilometer und 7500 Höhenmeter in den Beinen. „Das war eine achttägige Tour, die wir in vier Tagen gemacht haben“, sagt Kowalczyk. Mit an ihrer Seite hatten sie einen Führer sowie Maultiere, die das Gepäck und die Zelte transportierten. „Die Landschaft dort ist der Wahnsinn, immer wieder stößt man auf eine Inka-Ruine, ich habe mich in das Land und auch in das Essen verliebt“, schwärmt der Höfinger. Nach diesem Erlebnis ging es zurück nach Lima – und von dort drei Autostunden weiter südlich nach Paracas.

Lesen Sie hier: Keiner hat ihn auf der Rechnung