Enzkreis Auf Streife in gleich drei Gemeinden

Nicht nur parkende Autos, auch wilder Müll beschäftig

Eine Dienstanweisung regelt die Tätigkeit von Dirk Albrecht. Der Schwerpunkt liegt im Straßenverkehrsrecht, besonders beim ruhenden Verkehr, sprich bei der Überwachung der geparkten Fahrzeuge. Damit sind nicht nur Autos gemeint, die Gehwege zuparken oder die Durchfahrt in engen Straßen behindern, sondern auch solche, die auf Wald- oder Feldwegen unterwegs sind, ohne dazu berechtigt zu sein. Der Vollzugsbedienstete kann dies als Ordnungswidrigkeit ahnden. In den zurückliegenden Jahren sprach er in Heimsheim als der mit Abstand größten der beteiligten Kommunen rund 1500 Verwarnungen aus, in Mönsheim gab es knapp 800 und in Wurmberg 665 Fälle.