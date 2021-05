Citystreife in Mönsheim Uniformierte Streifen gegen Vandalismus

„Ich verstehe die Welt nicht mehr, was da los ist“, lautete der Kommentar von Walter Knapp. Ihn mache es traurig, dass man dieses Thema überhaupt auf der Tagesordnung haben müsse. Allerdings sei der angedachte Beginn der Streifenfahrt um 18 Uhr viel zu früh, sagte das FWG-Gemeinderatsmitglied. Dem stimmte auch Simone Reusch (UBLM) zu. „Vor neun oder zehn Uhr läuft da gar nichts“, so ihre Beobachtung. Die Streifenfahrten seien absolut nötig und sollten so schnell wie möglich beginnen, „damit sich’s herumspricht“, so Reusch. Zu den Partys kämen Leute von überall her, selbst von Stuttgart, die sich in den sozialen Medien verabredeten, sagte sie.