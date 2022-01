Feiernde hinterlassen viel Müll

Diese „gewissen Kreise“, die der Bürgermeister anführte, sind Partygänger, die sogar von auswärts in den Ort kommen, sich an bestimmten Stellen treffen, feiern und dabei immer wieder viel Müll hinterlassen. Erst vor Kurzem mussten Überreste einer solchen Party aus dem Paulinensee gefischt werden. Trotzdem habe sich der Einsatz der City-Streife, die vor allem abends und an den Wochenenden unterwegs ist, bemerkbar gemacht, so Thomas Fritsch. Allerdings habe es im vergangenen Sommer auch viel geregnet, schränkte er ein.