Engelberg-Sommerfest Strohländle: 10 000 Euro fürs Hospiz

Nicht nur wegen der Finanzspritze freut sich das Jugendhaus: „Ohne die Unterstützung wären es uns finanziell nicht möglich gewesen, unter Corona-Bedingungen ein wirtschaftliches Konzert in dem Maßstab zu veranstalten“, freut sich das Team des Jugendhauses. „Wir haben sehr viel positives Feedback von Bands und Konzertbesuchern erhalten, die sich über das wieder erlangte Stückchen Normalität gefreut haben.“ Die 1000 Euro will das Team in Mehrwegbecher für das nächste Festival investieren.

Leichtle sucht Dialog mit dem Gemeinderat

Nicht nur von den Akteuren und den langjährigen Partnern haben die Strohländle-Macher um Johannes Leichtle und Steffen Lenzner viel Resonanz erfahren. „Ganz viele Menschen haben uns ermuntert, im kommenden Jahr weiterzumachen“, sagt Johannes Leichtle, der im Sommer nicht ausgeschlossen hatte, dass das zehnte Strohländle das letzte gewesen sein könnte. Nun will er mit dem Gemeinderat über die Zukunft sprechen: „Wir sind dialogbereit.“