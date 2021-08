Strohländle in Leonberg Dieses Jahr kostet es Eintritt

Ohne Eintrittsgelder geht es nicht

Der Eintritt ist in diesem Jahr nicht mehr kostenlos – außer für Kinder bis sechs Jahre. Er kostet von Sonntag bis Donnerstag fünf Euro. Dafür bekommt man jedoch einen Verzehrgutschein über fünf Euro. Am Freitag und Samstag beträgt der Eintritt zehn Euro. Er sei aufgrund erhöhter Auflagen und der reduzierten Besucherzahlen nötig, sagt Johannes Leichtle, Chef der „bankett plus GmbH“, die als Veranstalterin auftritt. Außerdem würden Fördergelder nur ausgeschüttet, wenn ein Veranstalter Eintritt verlange.

Es gelten die drei G’s

Die drei G’s sind beim Besuch des Strohländles Voraussetzung. Das Warten auf den Einlass erfolgt im Freien durch ein Schleusensystem, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Im Einlassbereich stehen Desinfektionsspender, Kontaktflächen werden regelmäßig desinfiziert. Ab dem Einlass können sich die Besucher an dafür vorgesehenen Stehtischen oder auf dem gesamten Gelände den Corona-Auflagen entsprechend aufhalten. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist auf dem Veranstaltungsgelände – Stand heute – Pflicht, am Platz darf die Maske abgenommen werden.

Für Kinder bis sechs Jahre gelten besondere Regeln. Da sich die Regelungen zur Coronasituation während der vier Wochen des Strohländles ändern können, bitten die Veranstalter, für aktuelle Informationen auf die Homepage oder die Facebook-Seite des Strohländles zu schauen.

Eine weitere Änderung gibt es, die allerdings nichts mit der Pandemie zu tun hat. Laut Programmheft liest der bekannte Krimi-Autor Wolfgang Schorlau am Montag, 13. August, aus seinem neuesten Buch „Kreuzberg Blues“. Laut aktuellem Programm ist Schorlau aber bereits am Montag, 9. August, auf dem Engelberg zu Gast. Dafür liest die Bestsellerautorin Bettina Storks – ursprünglich vorgesehen für den 9. August – jetzt am Montag, 13. August.