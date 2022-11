Energiesparen rings um Leonberg Lichterglanz auf Sparflamme?

„In einigen wenigen Fällen gibt es Ausnahmen, wenn das Leuchtelement an die Straßenbeleuchtung angeschlossen ist und dadurch aus technischen Gründen nur eine Beleuchtung in der ganzen Nacht möglich ist.“ Geprüft wird aktuell, ob die Dauer der Weihnachtsbeleuchtung, sonst immer vom 1. Advent bis zum 6. Januar, um einige Tage reduziert wird. „Aus unserer Sicht ist die getroffene Regelung ein Kompromiss zwischen stimmungsvoller Gestaltung und Energieeinsparungen.“

Gerlingen Auf die Eisbahn auf dem Rathausplatz, die zuletzt 2019 eine große Attraktion war, müssen die Gerlinger erneut verzichten, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Sofie Neumann. Erst wegen Corona, jetzt aus Energiespargründen hat sich der Stadtmarketingverein „Mein Gerlingen“ gemeinsam mit der Stadt gegen eine Reaktivierung entschieden. Auch die Lichtkunströhre auf dem Rathausplatz, die dort immer im November installiert wurde, kommt 2022 nicht zum Einsatz.

Ansonsten soll aber weiterhin Adventsstimmung herrschen. „Gerade in der dunklen Jahreszeit und in Zeiten enormer Herausforderungen ist es uns wichtig, dass diese Zeichen der Hoffnung weiterhin sichtbar sind.“ Konkret werden Lichter in der Hauptstraße, Schulstraße, Kirchstraße und Unteren Bergstraße sowie auf dem Kelterplatz aufgehängt. Am Eingang der Kronengasse wird eine Girlande am Eingangsbogen angebracht. Je ein Weihnachtsbaum steht auf dem Rathausplatz und auf dem Europaplatz. Aktiv ist die Beleuchtung vom 1. Advent bis zum 6. Januar immer drei Stunden am Morgen sowie abends von 16 bis 22 Uhr.

Korntal-Münchingen In Korntal-Münchingen soll die Beleuchtung dieses Jahr nicht erst am 6. Januar, sondern direkt nach Weihnachten demontiert werden, um Energie zu sparen, sagt Angela Hammer, Sprecherin der Stadt. „Da die Beleuchtung an die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung angeschlossen ist, lassen sich leider keine optimierten Brennzeiten einstellen. Damit wäre die größte Einsparung erzielt worden.“

Ab dem 1. Advent werden also weiterhin in Münchingen die Hauptstraße und in Korntal die Johannes-Daur-Straße mit Lichterketten und Sternen beleuchtet. Zudem werden Weihnachtsbäume in Korntal (Saalplatz), Münchingen (Rathaus, Stiegelplatz) und Kallenberg (Kirche) aufgestellt.

Hemmingen Nur der Weihnachtsbaum von Hemmingen wird in diesem Jahr beleuchtet, „um eine Vorbildfunktion auszuüben“, sagt Thomas Pappelau, stellvertretender Bauamtsleiter. Sonst sind vom 1. Advent bis zum 6. Januar auch die Ortseingänge um den Alten Schulplatz herum beleuchtet, es hängen Girlanden über den Straßen. Darauf wird verzichtet.

Weil der Stadt Mit seiner historischen Altstadt besitzt Weil der Stadt bereits ohne Lichterketten eine einzigartige Atmosphäre. Ganz verzichtet wird auf die Illumination trotzdem nicht. Was komplett wegfällt, sind die Sterne entlang der Ortsdurchfahrt Münklingen und der Stuttgarter Straße in Weil der Stadt sowie die Giebelbeleuchtung am Rathaus Münklingen. Die Giebelbeleuchtung auf dem Marktplatz, dem Viehmarktplatz sowie entlang der Stuttgarter Straße in Weil der Stadt wird nur während des Weihnachtsmarkts am 3. Und 4. Dezember eingeschaltet. Gleiches gilt für den Kastanienbaum am Viehmarkt, da dieser an die Giebellichter gekoppelt ist. Das Rathaus Merklingen erstrahlt nur am 10. Dezember. Allein die Weihnachtsbäume in allen Ortsteilen werden wie sonst aufgestellt und vom 1. Advent bis zum 6. Januar beleuchtet.

„Mit Blick auf die Energiekrise ist es wichtig, die bislang beschlossenen Einsparungen fortzusetzen und weitere Einsparungen umzusetzen“, sagt Katharina Schaible, Sprecherin der Stadt. „Zugleich gehört die Beleuchtung für viele zur Weihnachtsstimmung dazu.“ Mit dem jetzigen Kompromiss will die Verwaltung beiden Zielen gerecht werden.

Renningen Die Bushaltestelle und die Bäume am Ernst-Bauer-Platz in Renningen, die Bäume am Magstadter Tor, vor der Kirche und in der Bachstraße sowie die neu gepflanzten Bäume im Ortskern, die sonst im Advent mit einem Lichtervorhang, Leuchtkugeln oder Girlanden versehen waren, bleiben 2022 dunkel. „In diesem Jahr werden nur die zwei Weihnachtsbäume vor den beiden Rathäusern aufgestellt“, sagt Theresa Finkenauer, Sprecherin der Stadt. Beleuchtet werden sie ab dem 1. Advent. In den vergangenen Jahren standen sie sogar bis Lichtmess Anfang Februar, dieses Jahr wird die Dauer auf Mitte Januar verkürzt.

Rutesheim „Die Menschen sind nach zwei Jahren Corona und den aktuellen Herausforderungen und Krisen sehr belastet“, sagt der Erste Beigeordnete der Stadt Rutesheim, Martin Killinger. „Und da kann ein kleiner ,Lichtblick‘ zur Weihnachtszeit durchaus auch gut tun.“ Dazu zähle zweifellos eine angemessene Weihnachtsbeleuchtung.

„Wir werden deshalb wie seither die Weihnachtsbäume vor dem Neuen Rathaus und Alten Rathaus am Marktplatz sowie in Perouse auf dem Henri-Arnaud-Platz aufstellen.“ Entsprechend der bisherigen Praxis werden sie vor dem 1. Advent aufgestellt und erfahrungsgemäß ein paar Tage nach dem 6. Januar abgebaut. Der Stromverbrauch dafür sei relativ gering und soll daher wie bisher beibehalten werden. Diskutiert wird derzeit noch, ob auf die beleuchteten Straßenübergänge in der Leonberger und Pforzheimer Straße verzichtet wird. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Weissach Weissach hat als Weihnachtsbeleuchtung für gewöhnlich drei Bäume, zwei in Flacht und einen in Weissach, zudem jeweils eine Giebelbeleuchtung in den Ortskernen Weissach und Flacht. 43 Tage sind sie im „Einsatz“, 15 Stunden pro Tag. „Wir werden diesen Winter auf die Giebelbeleuchtung verzichten“, sagt der Weissacher Bürgermeister Jens Millow. Und gibt es nur einen Weihnachtbaum pro Ortsteil. „Das entspricht einer Einsparung von nochmals 90 Prozent zusätzlich zur Einsparung durch die Umstellung auf LED.“ Lediglich am 3. Dezember wird anlässlich des Nikolausmarktes die Giebelbeleuchtung für einige Stunden eingeschaltet. „Ich persönlich finde die Weihnachtsbeleuchtung wichtig für die besinnliche Stimmung im Ortskern.“

Heimsheim Heimsheim hält es in diesem Jahr wie Hemmingen und wird nur einen beleuchteten Weihnachtsbaum aufstellen, der vom 5. bis 27. Dezember beleuchtet wird. Sonst gab es immer zwei Bäume, vom 1. Advent bis zum 6. Januar. Im selben Zeitraum hingen an den Zugängen zum Schlosshof Lichterketten, und vom 23. Dezember bis zum 2. Januar wurden der Schleglerkasten und das Rathaus farblich abgestimmt angestrahlt. Die farbliche Beleuchtung wird 2022 nur während des Weihnachtsmarkts am 11. Dezember zu sehen sein.

Friolzheim Die Gemeindeverwaltung Friolzheim hat sich gemeinsam mit dem Gemeinderat für einen Kompromiss zur Weihnachtsbeleuchtung entschieden: Das gesetzliche Beleuchtungsverbot für die Nichtwohngebäude, nämlich Rathaus und Zehntscheune, wird umgesetzt. Bei allen anderen Gebäuden wird sowohl die Giebelbeleuchtung als auch die Weihnachtsbaumbeleuchtung am Marktplatz gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert, heißt es von der Verwaltung. Das bedeutet, dass die Beleuchtungen vom 1. Advent bis zu den Heiligen Drei Königen nur samstags und sonntags in der Zeit zwischen 16.30 und 22 Uhr eingeschaltet werden.

Wimsheim und Mönsheim Die Gemeinden Wimsheim und Mönsheim lassen jedes Jahr ohnehin nur jeweils einen Weihnachtsbaum in ihren Ortsmitten aufstellen. Das wird 2022 so beibehalten. „Ich sehe es gerade in den aktuellen Zeiten als wichtig an, diese Traditionen auch für die Bevölkerung aufrechtzuerhalten“, sagt für Wimsheim der Bürgermeister Mario Weisbrich. In Mönsheim gab es in den Vorjahren außerdem noch einen Weihnachtsbaum im Rathaus, auf den aber verzichtet wird.