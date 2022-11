Lüften und Energiesparen Keiner soll frieren in den Klassenzimmern

Die Stadtverwaltung in Weil der Stadt hingegen beantwortet die Anfrage unserer Zeitung kritisch gefärbt: „Da im Bereich Heizen/Lüften eine Absenkung des Energieverbrauchs aufgrund der politischen Vorgaben in der Praxis in den Schulen unrealistisch ist, beschränken sich die Einsparbemühungen auf Strom (Licht et cetera), gegebenenfalls Warmwasser sowie die Sporthallen und das Hallenbad.“

Und die Stadt Rutesheim hat eine salomonische Antwort parat: „Selbstverständlich werden wir in unseren Schulen sowohl lüften, wie auch versuchen, Energie einzusparen. Gleichzeitig widerspricht sich dies naturgemäß. Insofern ist auch hier ein vernünftiges Augenmaß notwendig.“ Nach einem Video der Cleverländ-Kampagne, in der ein Baden-Württembergischer Spitzenpolitiker Fenster aufreißt und wieder schließt, haben wir indes vergeblich gesucht.