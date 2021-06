Eisdiele in Weissach Die Eiserei findet zweites Zuhause

Zur Eröffnung am Freitag um 14 Uhr war auch Weissachs stellvertretender Bürgermeister Andreas Pröllochs anwesend und hat gleich die erste Kugel des Tages bekommen. Der große Ansturm ließ dann nicht lange auf sich warten: „Nach 15 Minuten ging es richtig los“, erzählt Rebmann am späten Freitagnachmittag. Seitdem steht der Betrieb am neuen Eiscontainer nicht mehr still. „Die Schlangen sind lang.“ Für Rebmann Zeichen genug, dass der Container in Weissach die richtige Entscheidung war. „Es ist super angelaufen“, sagt er.

Eis gibt es bis 22 Uhr

Am Eröffnungstag haben Mack und Rebmann auch viele bekannte Gesichter bedient, schließlich steht der Container in ihrem Wohnort. „Aber es sind auch viele neue Kunden gekommen.“ Geöffnet hat der Eiscontainer der Eiserei vorerst täglich von 14 bis 22 Uhr. Je nach Wetter können die Öffnungszeiten allerdings auch abweichen, sagt das Inhaber-Duo.

Mit dem neuen Standort in Weissach soll es aber noch nicht genug sein. „Wir wollen weiter wachsen“, bestätigt Rebmann. Vorstellen könnte er sich etwa eine Filiale in Renningen oder sogar in Stuttgart. „Dieses Jahr aber erstmal nicht.“ Denn: Es sei auch schwierig, die richtige Lokalität zu finden.