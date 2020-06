„Eiserei“ in Rutesheim Im Eiscafé geht es täglich heiß her

„Schuld“ daran ist ein Besuch in Rimini an der italienischen Adriaküste in der Emilia-Romagna. Kerstin Mack und Peter Rebmann haben auf der Fachmesse für Speiseeis-, Konditoren- und Bäckerhandwerk, die dort seit 42 Jahren stattfindet, vorbeigeschaut. „Am Abend im Hotel ist für uns klar gewesen: Das machen wir auch“, sagt Kerstin Mack im Rückblick. „Schon dort haben wir begonnen, ganz konkret Pläne zu schmieden“, sagt Peter Rebmann, wenn er an diese Tage zurückdenkt.